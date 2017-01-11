Деревня в Подмосковье оказалась отрезанной от внешнего мира

С начала 2017 года жители деревни Сивково в Одинцовском районе лишились доступного вида транспорта. Помимо регулярных перебоев с электричеством, сюда перестал ходить единственный автобус. Вся инфраструктура для сельчан расположена в 8 км от населенного пункта, в городском поселении Голицыно. Теперь, чтобы добраться до школы или больницы, людям приходится 20 минут идти через лес до Минского шоссе в надежде поймать там попутку.

Как пояснили ресурсу «Подмосковье сегодня» в администрации Голицына, конкурс на выбор перевозчика был объявлен, но никто не подал на него заявок. В качестве временного решения селянам предложен альтернативный транспорт. Власти обратились к владельцам маршруток, следующих мимо деревни, с просьбой делать там остановку по требованию. Однако из-за увеличения расстояния стоимость проезда для местных жителей возросла с 50 до 80 рублей. 15 января состоится повторный конкурс для определения перевозчика.