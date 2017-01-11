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В Курской области возбуждено дело после смерти младенца от ОРВИ

Ребенку было три месяца

Следственное управление СК РФ по Курской области возбудило уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в селе Березовец Поныровского района.

Мальчик жил вместе с двухлетним братом, матерью и ее сожителем. Днем 6 декабря 2016 года женщина, у которой есть еще трое детей от 7 до 10 лет, содержащихся в приюте, покормила мальчика и уехала в райцентр. С малышами остался гражданский супруг.

Вечером мужчина покормил ребенка и уложил спать, а уже ночью обнаружил, что малыш не подает признаков жизни. Мужчина сразу же позвонил сожительнице и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть ребенка. Судебно-медицинская экспертиза назвала причиной смерти младенца острую респираторную вирусную инфекцию, осложнившуюся отеком легких.

Как сообщает KurskCity.ru, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Проверяются действия родителей и врачей районной больницы, где на учете состоял младенец.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В Курской области возбуждено дело после смерти младенца от ОРВИ

Ребенку было три месяца

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