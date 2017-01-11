Тиллерсон: США и Россия вряд ли когда-нибудь станут друзьями

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон усомнился в возможности построения дружеских отношений между США и Россией.

«Нам, вероятно, никогда не стать друзьями», — заявил он на слушаниях в сенате.

Однако, по словам Тиллерсона, есть возможность построить другие отношения, которые могут «сбить температуру» конфликта между двумя странами.

«Диалог имеет огромное значение, чтобы это не вышло из-под контроля», — цитирует его Bloomberg.