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Тиллерсон: США и Россия вряд ли когда-нибудь станут друзьями

Кандидат на пост госсекретаря США заявил об этом во время слушаний в сенате

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон усомнился в возможности построения дружеских отношений между США и Россией.

«Нам, вероятно, никогда не стать друзьями», — заявил он на слушаниях в сенате.

Однако, по словам Тиллерсона, есть возможность построить другие отношения, которые могут «сбить температуру» конфликта между двумя странами.

«Диалог имеет огромное значение, чтобы это не вышло из-под контроля», — цитирует его Bloomberg.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Тиллерсон: США и Россия вряд ли когда-нибудь станут друзьями

Кандидат на пост госсекретаря США заявил об этом во время слушаний в сенате

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