Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Пскове

Такую проверку проведут в городе во второй раз

Роскомнадзор оценит качество услуг мобильной связи в текущем году в 110 городах субъектов РФ. Причем в Пскове такая проверка будет проведена уже повторно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Контроль качества услуг в сетях связи сотовых операторов производится программно-аппаратным методом по специально разработанной Роскомнадзором методике, утвержденной Минкомсвязи. Результаты тестирования будут размещены на общедоступном интернет-сайте «качествосвязи.рф». В Роскомнадзоре надеются, что операторы связи используют их для улучшения качества услуг, уточняет «Псковская лента новостей».

Ранее контроль качества связи провели в 83 городах России в рамках подготовки и проведения ряда крупных спортивных и общественно значимых мероприятий.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Пскове

Такую проверку проведут в городе во второй раз

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке