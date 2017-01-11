Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Пскове

Роскомнадзор оценит качество услуг мобильной связи в текущем году в 110 городах субъектов РФ. Причем в Пскове такая проверка будет проведена уже повторно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Контроль качества услуг в сетях связи сотовых операторов производится программно-аппаратным методом по специально разработанной Роскомнадзором методике, утвержденной Минкомсвязи. Результаты тестирования будут размещены на общедоступном интернет-сайте «качествосвязи.рф». В Роскомнадзоре надеются, что операторы связи используют их для улучшения качества услуг, уточняет «Псковская лента новостей».

Ранее контроль качества связи провели в 83 городах России в рамках подготовки и проведения ряда крупных спортивных и общественно значимых мероприятий.