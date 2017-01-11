В Марий Эл оштрафован директор, плативший работнице 4,9 тыс. рублей

Суд в Марий Эл оштрафовал директора кафе за выплату сотруднице заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. Следственные органы установили, что женщина с августа 2015 года по май 2016 года получала ежемесячную зарплату в размере 4,9 тыс. рублей. Эта сумма значительно ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).

МРОТ в январе 2015 года составлял 5965 рублей, а с января 2016 года — 6204 рубля. Таким образом, женщина недополучила свыше 9,5 тыс. рублей.

Директор возместила материальный ущерб полностью, однако ей назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает ИА MariMedia.