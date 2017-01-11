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Трамп передаст бизнес двум своим сыновьям

По словам избранного президента США, сыновья будут руководить компанией «очень профессионально» и не будут ничего обсуждать с отцом

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика.

Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции.

По словам Трампа, сыновья будут руководить компанией «очень профессионально» и не будут ничего обсуждать с отцом.

Трамп отметил, что он мог бы руководить бизнесом и страной одновременно, но ему «не нравится, как это выглядит», передает «РИА Новости».

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп передаст бизнес двум своим сыновьям

Трамп передаст бизнес двум своим сыновьямПо словам избранного президента США, сыновья будут руководить компанией «очень профессионально» и не будут ничего обсуждать с отцом

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