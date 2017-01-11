Сквер Защитников Отечества может появиться в Великом Новгороде на территории, примыкающей к площади, — возле центра профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. С таким предложением выступил один из представителей УМВД РФ по региону. Предполагается, что полицейские смогут облагородить территорию зеленой зоны.

Кроме того, представитель ведомства обратился в городскую думу с предложением назвать кольцо на перекрестке проспектов Мира и Корсунова площадью Филимоненко. Площадь предлагается назвать в честь генерала-майора милиции в отставке Василия Филимоненко. По этому вопросу УМВД уже получило положительное заключение от Комитета архитектуры и градостроительства Великого Новгорода. Городская топонимическая комиссия рассмотрит предложение ведомства в четверг, 12 января, информирует «Новгород.ру».