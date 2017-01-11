Трамп: Мексика возместит нам стоимость стены на границе

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке в среду.

«Мы собираемся построить стену. Я могу подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоры, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис (в Белом доме)», — сказал он журналистам.

Республиканец также добавил, что Мексика «в той или иной степени» компенсирует стоимость стены.

Во время праймериз Трампа неоднократно критиковали из-за его оскорбительных высказываний в адрес мексиканцев, а также из-за обещания построить стену на границе между США и Мексикой.

В частности, мексиканский лидер Энрике Пенья-Ньето резко отреагировал на риторику миллиардера, сравнив ее в одном из своих интервью с риторикой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.