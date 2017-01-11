Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп: Мексика возместит нам стоимость стены на границе

Избранный президент США подтвердил планы по строительству

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке в среду.

«Мы собираемся построить стену. Я могу подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоры, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис (в Белом доме)», — сказал он журналистам.

Республиканец также добавил, что Мексика «в той или иной степени» компенсирует стоимость стены.

Во время праймериз Трампа неоднократно критиковали из-за его оскорбительных высказываний в адрес мексиканцев, а также из-за обещания построить стену на границе между США и Мексикой.

В частности, мексиканский лидер Энрике Пенья-Ньето резко отреагировал на риторику миллиардера, сравнив ее в одном из своих интервью с риторикой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп: Мексика возместит нам стоимость стены на границе

Избранный президент США подтвердил планы по строительству

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке