Трамп: не считаю, что Обама далеко зашел с санкциями против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп не считает, что нынешний глава страны Барак Обама слишком далеко зашел, введя санкции против России после якобы совершенных кибератак. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Нью-Йорке в среду.

«Я не говорю, что Обама зашел слишком далеко», — сказал он журналистам.

Трамп также отметил, что кроме России «атаки мог совершить кто-то другой».

Ранее в понедельник кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что считает ограничительные меры «важным инструментом внешней политики». Он также отметил, что «важно сохранять статус-кво» по санкциям против России, «пока мы не выработаем подход на будущее».



Ранее США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании. Ограничения коснутся шести граждан страны и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

