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Четыре человека пострадали в ДТП в Тюмени из-за дорожного изъяна

По факту ненадлежащей уборки территории составлен акт об административном правонарушении

ДТП с участием двух иномарок и «Газели» произошло в Тюмени из-за дорожного изъяна, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Тюменской области.

В результате аварии произошло столкновение автомобилей Vortex, Toyota и «Газели». В частности, водитель машины Vortex врезался в автомобиль Toyota, после чего его выбросило на встречную полосу. Горожане, оказавшиеся рядом, рассказали, что на место ДТП приезжали скорая помощь и машина пожарной службы.

По информации megatyumen.ru, водители автомобилей получили ушибы грудной клетки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали двух пассажиров автомобиля Vortex.

Позже выяснилось, что ДТП произошло из-за колейности — дефекта дорожного покрытия. По факту ненадлежащей уборки территории в отношении эксплуатационной службы сотрудниками ДПС составлен акт об административном правонарушении.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Четыре человека пострадали в ДТП в Тюмени из-за дорожного изъяна

По факту ненадлежащей уборки территории составлен акт об административном правонарушении

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