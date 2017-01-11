Трамп — о кибератаках: Россия не должна этого делать

Избранный президент США заявил, что при нем РФ будет уважать его страну еще больше
Москва не должна осуществлять кибератаки. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, каким будет его послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с хакерскими атаками.
«Россия не должна делать этого. И не будет. При мне она будет уважать нашу страну больше, чем ранее», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.
По словам Трампа, у США могут быть хорошие отношения с Россией, «но этого может и не получиться».
«Россия, Китай, Япония и Мексика будут уважать нас больше, чем раньше», — подчеркнул избранный президент США.
Ранее Трамп заявил, что хакерские атаки против США совершала Россия, но также и другие страны.
«Происходит много взломов. Это делала Россия и другие страны, другие люди», — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в минувший понедельник заявил, что Кремль отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах. По словам Пескова, в Москве уже «наблюдается серьезная усталость от этих обвинений».