Трамп — о кибератаках: Россия не должна этого делать

Москва не должна осуществлять кибератаки. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, каким будет его послание президенту РФ Владимиру Путину в связи с хакерскими атаками.

«Россия не должна делать этого. И не будет. При мне она будет уважать нашу страну больше, чем ранее», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

По словам Трампа, у США могут быть хорошие отношения с Россией, «но этого может и не получиться».

«Россия, Китай, Япония и Мексика будут уважать нас больше, чем раньше», — подчеркнул избранный президент США.

Ранее Трамп заявил, что хакерские атаки против США совершала Россия, но также и другие страны.

«Происходит много взломов. Это делала Россия и другие страны, другие люди», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в минувший понедельник заявил, что Кремль отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах. По словам Пескова, в Москве уже «наблюдается серьезная усталость от этих обвинений».