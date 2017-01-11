Трамп: «Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это»

11 января Дональд Трамп дал свою первую большую пресс-конференцию после избрания на пост президента США. Как и ожидалось, на мероприятии коснулись всех ключевых вопросов, касающихся внешней и внутренней политики страны, а также самого американского лидера: от судьбы принадлежащего ему бизнеса до отношений с РФ и социальных и экономических реформ внутри страны.



«Известия» собрали ключевые тезисы, озвученные избранным президентом США в ходе пресс-конференции.

Бизнес — семье

Дональд Трамп передаст принадлежащий ему трастовый фонд сыновьям, чтобы избежать конфликта интересов. Американские законы при этом не обязывают его отказываться от бизнеса, но, как заявил Трамп в ходе пресс-конференции, ему «не нравится, как это выглядит». Со своей стороны Трамп заверил журналистов, что они — единственные, кого интересует его налоговая декларация, — оговорившись при этом, что ничего интересного их там не ждет.

Сыновья же, по его мнению, способны профессионально управлять бизнесом, не консультируясь с отцом и не сообщая ему о готовящихся сделках. При этом планируется, что трастовый фонд с этого момента не будет проводить сделок за рубежом, а все его зарубежные активы избранный президент пообещал перевести в казну США.

Хакерские атаки: множество взломов

Первым вопросом пресс-конференции, однако, стал вопрос о докладе американских спецслужб, в котором говорилось о кибератаках на США. Незасекреченная версия документа была опубликована 7 января — в ней, в частности, утверждалось, что за хакерскими атаками якобы стояла Россия. Часть данных позднее была признана экспертами фейками. Хотя сам факт атак Трамп отрицать не стал, он отметил, что речь не идет о киберугрозе исключительно со стороны России, а сами атаки не являются чем-то исключительным.

«Происходит много взломов. Это делала Россия и другие страны, другие люди», — заявил избранный президент США.

При этом Трамп пообещал, что при нем международное сообщество — и в том числе Россия и Китай — будет уважать Соединенные Штаты намного больше. А позднее в ходе пресс-конференции вновь вернулся к теме хакерских атак и пообещал в течение трех месяцев представить новую систему киберзащиты.

Отношения с РФ: надежда на лучшее

Одной из ключевых тем пресс-конференции стали отношения США и РФ, а также лично нового американского лидера с президентом России. Дональд Трамп при этом отметил, что пока не может сказать точно, сможет ли он поладить с президентом России, но выразил надежду на то, что отношения сложатся.

«Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это», — заявил Дональд Трамп.

При этом американский президент отметил, что если российский коллега относится к нему положительно, это можно считать преимуществом.

Он также не исключил совместной с Москвой борьбы против запрещенной в РФ группировки ИГ в Сирии, но пообещал, что сможет проявить жесткость при необходимости.



Впрочем, отметил избранный президент США, Клинтон, скорее всего, вела бы с Россией более жесткую политику, чем он сам.

«Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?» — заявил он.

Стена с Мексикой: через полтора года

Трамп не отказался от одной из самых обсуждаемых инициатив своей предвыборной кампании — возведения стены на границе с Мексикой. Судя по заявлениям избранного президента, строительству стены быть и ждать его можно в течение ближайших полутора лет.

«Мы собираемся построить стену. Я могу подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоры, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис (в Белом доме)», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что расходы по возведению стены будут возложены на Мексику. Однако, возможно, компенсация будет неполной — во время встречи с журналистами Трамп отметил, что Мексика оплатит стоимость стены «в той или иной степени».

Промышленность: свои ресурсы

Как и следовало ожидать, Трамп вновь пообещал заняться развитием домашней промышленности — свою речь избранный президент США начал со слов благодарности местным автомобильным компаниям, которые перенесли производство на территорию США. Он также отметил, что товары из Китая не понадобятся стране, где есть достаточно собственных ресурсов.

В поддержку собственной точки зрения Трамп напомнил присутствующим о том, что всё произведенное за границей облагается большими пошлинами.

Реформа здравоохранения и Obamacare как катастрофа

Изменения ожидаются также в системе здравоохранения — там планируется пересмотреть систему закупок для фармацевтических компаний. Кроме того, Трамп повторил озвученное еще утром обещание полностью реформировать эту сферу после реформы своего предшественника, получившей неформальное название Obamacare.

Этот проект избранный президент США в очередной раз назвал «катастрофой», пообещав, однако, что новый план по развитию системы здравоохранения американцев обрадует — по словам Трампа, он будет проще и дешевле варианта, действующего сейчас.