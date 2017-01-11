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Трамп: кнопки перезагрузки в отношениях с Москвой нет

По словам избранного президента США, отношения США и России либо наладятся, либо нет

Фото: Reuters/Lucas Jackson

В отношениях с Россией нет «кнопки перезагрузки», отношения Москвы и Вашингтона либо наладятся, либо нет.

Об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Кнопки перезагрузки нет, либо мы поладим, либо нет. Я надеюсь, что поладим, может, нет, это тоже возможно», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что «Россия будет уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях», передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп: кнопки перезагрузки в отношениях с Москвой нет

Трамп: кнопки перезагрузки в отношениях с Москвой нетПо словам избранного президента США, отношения США и России либо наладятся, либо нет

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