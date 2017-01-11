Трамп: кнопки перезагрузки в отношениях с Москвой нет

По словам избранного президента США, отношения США и России либо наладятся, либо нет
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В отношениях с Россией нет «кнопки перезагрузки», отношения Москвы и Вашингтона либо наладятся, либо нет.
Об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.
«Кнопки перезагрузки нет, либо мы поладим, либо нет. Я надеюсь, что поладим, может, нет, это тоже возможно», — заявил Трамп.
При этом он отметил, что «Россия будет уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях», передает «Федеральное агентство новостей».