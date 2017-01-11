Испанец открыл стрельбу в супермаркете города Оренсе, при этом никто не пострадал.

Об этом заявило агентство ЭФЭ.

Мужчина с ружьем ворвался в здание, где находились люди, и произвел шесть выстрелов, сообщает ТАСС.

Полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Сообщается, что это местный житель с психологическими проблемами. Некоторые из очевидцев утверждают, что он кричал «Аллах Акбар!».

В ходе инцидента никто не пострадал. Полиция ведет расследование.