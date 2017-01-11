«Кнопки перезагрузки нет, либо мы поладим, либо нет»

Избранный президент США Дональд Трамп, до официального вступления в должность которого осталось девять дней, дал свою первую пресс-конференцию. В ходе мероприятия, длившегося в общей сложности около часа, избранный президент ответил на вопросы ведущих СМИ по ключевым вопросам внешней и внутренней повестки.

Как отмечают в России, заявления, сделанные будущим хозяином Белого дома, говорят о серьезном давлении на него со стороны антироссийски настроенных сил. И несмотря на это, Дональд Трамп дал понять — его политика может быть скорректирована в пользу прагматичного улучшения отношений с Россией и взаимодействия двух стран. «Кнопки перезагрузки (в отношениях) нет, либо мы поладим, либо нет. Я надеюсь, что поладим, может, нет, это тоже возможно», — так ответил американский лидер на вопрос о российско-американском диалоге.

— Судя по сегодняшним заявлениям, и Дональд Трамп, и его команда находятся под чудовищным прессом противников улучшения отношений с Россией. У избранного президента пока недостает встречных аргументов для защиты своей позиции в пользу взаимодействия с нашей страной. Поэтому он маневрирует, тянет время и не делает резких движений. Будут ли подвижки после инаугурации и как быстро они могут произойти, сейчас, подозреваю, не скажет даже сам Трамп. Отношения с США при Трампе в любом случае не станут легче. Но они могут стать прагматичнее. Всему свое время, — заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Пресс-конференция началась с короткого выступления избранного вице-президента США Майка Пенса, в ходе которого он заявил о том, что американский народ устал от «фейковых новостей». Полное неприятие преднамеренного искажения информации некоторыми СМИ продемонстрировал и сам Дональд Трамп, прервав задававшего вопрос журналиста CNN заявлением о том, что не намерен общаться с представителями массмедиа, которые публикуют фейки.



Особое внимание было уделено вопросу о хакерских атаках, которые были якобы организованы из России. Отвечая на вопрос, избранный президент сказал, что за атаками на серверы Демократической партии могла стоять Россия, отметив при этом, что США подвергаются атакам и со стороны других стран. Он также заявил, что Вашингтон разработает систему защиты от подобных атак.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в беседе с «Известиями» пояснил, что Дональд Трамп находится в ситуации, когда ему неизбежно приходится учитывать настроения американской политической элиты.

— Сейчас эти настроения определяются истерикой вокруг России и ее так называемого предполагаемого вмешательства в американские выборы. Ситуация создана искусственно, но оказывает прямое воздействие на тональность СМИ и настроения в конгрессе, где выдвинут новый законопроект о санкциях против России. Трамп как новоизбранный президент не может в полной мере абстрагироваться от крайне напряженной атмосферы на российском направлении. При этом он подтвердил намерения сотрудничать с Москвой в борьбе с терроризмом. Во время предвыборной кампании он называл это главным направлением взаимодействия. В какой степени он сможет сотрудничать с Россией на других направлениях, он определится как президент позже. Думаю, в нынешней крайне взвинченной обстановке вряд ли можно было ожидать от Трампа большей определенности, — отметил политик.

По мнению Алексея Пушкова, Трамп действует в сложившейся системе координат, которая сегодня во многом монополизирована не только противниками России, но и противниками самого республиканца, которые пытаются навязать ему свою линию.

— Фактически его пытаются заставить проводить политику, которую проводил по отношению к России Барак Обама. Он дал понять, что следовать этой политике он не будет. При Обаме никакого сотрудничества США с Россией в борьбе с терроризмом не было, кроме разговоров. А при новом главе Белого дома на этом направлении сдвиги будут, — заключил сенатор.

По словам главы исследовательского центра Center on Global Interests в Вашингтоне Николая Злобина, основная цель пресс-конференции Трампа — рассказать американским избирателям, как он собирается разделять работу президента и владельца многомиллиардной корпорации. Кроме того, у журналистов накопилось много вопросов к Дональду Трампу, на которые он постарался ответить.



— Трамп очень долго ничего не говорил о России и хакерах. Ему нужно было снять максимальное количество подозрений и обвинений в свой адрес. Признание в том, что российские хакеры стоят за взломом сетей политических организаций США, очень важно для него с точки зрения продвижения его кандидатов на политические посты через конгресс. Его риторика вызвана внутренней динамикой американского политического процесса. Но мне кажется, что тема с российскими хакерами уходит в прошлое. Кроме того, владение большой корпорацией подразумевает, что на него могут оказывать давление там, где есть его собственность и инвестиции. Это новая тема для Америки. Поэтому Трампу важно было объяснить, как он будет избегать давления со стороны других государств. Трамп жестко говорил о России, чтобы доказать, что никаких связей с Россией у него нет, — считает Николай Злобин.



По мнению политолога, сейчас Трамп активно будет выстраивать новую систему компьютерной безопасности и займется отношениями с Москвой.



— Думаю, к лету мы увидим серьезные изменения в американской политике. В целом не вижу никаких причин, почему бы ему не иметь хорошие отношения с Россией. У Владимира Путина в США репутация прагматичного политика. И Дональд Трамп сегодня тоже себя показал как прагматичный политик, далекий от всяких идеологических теорий. В этом смысле Путину и Трампу будет легче найти общий язык, — заключил Николай Злобин.

