Тиллерсон: США следует усилить информационное вещание на Россию

США следует усилить информационное вещание на Россию.

Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Белого дома бизнесмен Рекс Тиллерсон.

«Это важный способ хотя бы начать информировать российский народ о том, каковы мировые реалии», — цитирует его ТАСС.

При этом он считает, что в прошлом такой опыт был весьма успешным. Тиллерсон имеет в виду вещание на СССР радиостанции «Свобода».

Более того, по мнению бизнесмена, США должны теперь использовать для этих целей интернет.

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