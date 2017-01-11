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Тиллерсон: США следует усилить информационное вещание на Россию

Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон призвал задействовать все ресурсы для этого

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

США следует усилить информационное вещание на Россию.

Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Белого дома бизнесмен Рекс Тиллерсон.

«Это важный способ хотя бы начать информировать российский народ о том, каковы мировые реалии», — цитирует его ТАСС.

При этом он считает, что в прошлом такой опыт был весьма успешным. Тиллерсон имеет в виду вещание на СССР радиостанции «Свобода».

Более того, по мнению бизнесмена, США должны теперь использовать для этих целей интернет.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Тиллерсон: США следует усилить информационное вещание на Россию

Тиллерсон: США следует усилить информационное вещание на РоссиюКандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон призвал задействовать все ресурсы для этого

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