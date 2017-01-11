Тиллерсон: США следует усилить информационное вещание на Россию

Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон призвал задействовать все ресурсы для этого
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США следует усилить информационное вещание на Россию.
Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Белого дома бизнесмен Рекс Тиллерсон.
«Это важный способ хотя бы начать информировать российский народ о том, каковы мировые реалии», — цитирует его ТАСС.
При этом он считает, что в прошлом такой опыт был весьма успешным. Тиллерсон имеет в виду вещание на СССР радиостанции «Свобода».
Более того, по мнению бизнесмена, США должны теперь использовать для этих целей интернет.
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