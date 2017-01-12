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Глава Минпромторга рассказал о поправках в закон о торговле

По мнению Дениса Мантурова, ярмарки могут стать стабильным каналом розничного сбыта продукции малых производств

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что в современную ярмарочную культуру можно «вдохнуть жизнь», обеспечив каждому производителю свой канал сбыта и торговый формат, пишут «Известия».

По словам министра, развитие ярмарочного формата торговли, как и других малых торговых форматов, на сегодняшний день является одним из «ключевых объектов внимания государства» в соответствующей сфере.

Мантуров считает, что главная задача в этом направлении — создать «стабильные каналы розничного сбыта», по масштабу адекватные мелкому производству.

Кроме того, отметил министр, необходимо создать «специальное звено, которое будет стыковать мелкого производителя с мелким торговцем».

Мантуров пояснил, что мелкие производители не в состоянии сами организовывать розничную продажу собственной продукции, поскольку это достаточно специфический вид деятельности. Как вариант можно рассматривать объединение мелких производителей с целью консолидации товаров и централизованного проведения ярмарочных мероприятий.

«Это — одна из самых эффективных форм организации ярмарок, широко распространенная до революции, которой только предстоит возродиться в России», — отметил руководитель Минпромторга.

Возглавляемое им ведомство собирается добиться внесения изменений в закон о торговле, чтобы существенно упростить проведение ярмарок, — например, обязать местные власти предоставлять организаторам ярмарочных мероприятий подходящие площадки.

Мантуров заверил, что законопроект о мобильной и нестационарной торговле будет внесен на рассмотрение Госдумы в первой половине 2017 года.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Глава Минпромторга рассказал о поправках в закон о торговле

По мнению Дениса Мантурова, ярмарки могут стать стабильным каналом розничного сбыта продукции малых производств

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