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Россияне не спешат скупать валюту

Низкие курсы доллара и евро не привели к ажиотажному спросу

Россияне не спешат скупать валюту, не смотря на низкие курсы доллара и евро.

Таковы результаты опроса десяти крупнейших банков, проведенного «Известиями».

«Сегодняшнее поведение сограждан говорит о росте доверия к рублю», — заявила аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова.

По мнению экспертов, это стало возможным благодаря оздоровлению экономики и снижению инфляции.

Если раньше при укреплении национальной валюты в обменники выстраивались очереди за валютой, то ни в декабре, ни после новогодних праздников такого ажиотажа не наблюдается.

Впрочем, избавляться от иностранной валюты тоже никто не спешит. Это связано и с тем, что люди покупали доллары и евро при более высоких курсах и продавать их сейчас невыгодно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне охладели к доллару

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Россияне не спешат скупать валюту

Низкие курсы доллара и евро не привели к ажиотажному спросу

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