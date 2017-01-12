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НДС за иностранные компании будут платить российские партнеры

Федеральная налоговая служба разрешила иностранцам не регистрировать юрилицо в России

Налог на добавленную стоимость (НДС) за иностранные компании будут платить их российские партнеры.

Такое решение приняла Федеральная налоговая служба после обращения нидерландской компании Uber, предоставляющей сервис по вызовы такси.

Партнеры компании – таксисты. Они должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели и оплачивать НДС на комиссию самого Uber (20%), но не на полную стоимость поездки.

«Uber компенсирует партнерам выплату в бюджет по НДС, — сообщила «Известиям» директор компании по коммуникациям в России и СНГ Ирина Гущина.

Напомним, что с нового года, иностранные компании, торгующие в РФ электронным контентом, должны уплачивать НДС в размере 18%, как и другие налоговые резиденты. Поправки в закон назвали «налогом на Google».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Налог на Google» за Uber заплатят российские таксисты

Известия // четверг, 12 января 2017 года

НДС за иностранные компании будут платить российские партнеры

Федеральная налоговая служба разрешила иностранцам не регистрировать юрилицо в России

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