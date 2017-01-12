НДС за иностранные компании будут платить российские партнеры

Налог на добавленную стоимость (НДС) за иностранные компании будут платить их российские партнеры.

Такое решение приняла Федеральная налоговая служба после обращения нидерландской компании Uber, предоставляющей сервис по вызовы такси.

Партнеры компании – таксисты. Они должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели и оплачивать НДС на комиссию самого Uber (20%), но не на полную стоимость поездки.

«Uber компенсирует партнерам выплату в бюджет по НДС, — сообщила «Известиям» директор компании по коммуникациям в России и СНГ Ирина Гущина.

Напомним, что с нового года, иностранные компании, торгующие в РФ электронным контентом, должны уплачивать НДС в размере 18%, как и другие налоговые резиденты. Поправки в закон назвали «налогом на Google».

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«Налог на Google» за Uber заплатят российские таксисты