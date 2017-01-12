Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Единая лига ВТБ может пополниться тремя новыми клубами

Интерес к участию в баскетбольном турнире проявили финны и шведы

В следующем сезоне состав участников Единой лиги ВТБ может вырасти с 13 до 16 клубов, причем на включение в их число претендуют и иностранные баскетбольные команды, пишут «Известия». В частности, в турнир может вернуться финский клуб «Байзонс».

Заинтересованность участием в лиге проявили также несколько шведских клубов, включая действующего чемпиона страны по баскетболу «Седертелье Кингз».

Источник в Единой лиге ВТБ рассказал «Известиям», что пока рано говорить о какой-либо конкретике: пока организаторы и участники турнира заняты подготовкой к первому Матчу всех звезд, который пройдет в феврале в Сочи.

Только после этого руководство Единой лиги приступит к переговорам с потенциальными новыми ее участниками.

Правила Единой лиги ВТБ предписывают участие иностранных клубов только в том случае, если они участвуют в национальном чемпионате. В сезоне 2015/16 польский клуб «Зелена Гура» надеялся выступать в Еврокубке и Единой лиге, но руководство турнира отказалось нарушить регламент.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Единая лига ВТБ может пополниться тремя новыми клубами

Интерес к участию в баскетбольном турнире проявили финны и шведы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке