Единая лига ВТБ может пополниться тремя новыми клубами

В следующем сезоне состав участников Единой лиги ВТБ может вырасти с 13 до 16 клубов, причем на включение в их число претендуют и иностранные баскетбольные команды, пишут «Известия». В частности, в турнир может вернуться финский клуб «Байзонс».

Заинтересованность участием в лиге проявили также несколько шведских клубов, включая действующего чемпиона страны по баскетболу «Седертелье Кингз».

Источник в Единой лиге ВТБ рассказал «Известиям», что пока рано говорить о какой-либо конкретике: пока организаторы и участники турнира заняты подготовкой к первому Матчу всех звезд, который пройдет в феврале в Сочи.

Только после этого руководство Единой лиги приступит к переговорам с потенциальными новыми ее участниками.

Правила Единой лиги ВТБ предписывают участие иностранных клубов только в том случае, если они участвуют в национальном чемпионате. В сезоне 2015/16 польский клуб «Зелена Гура» надеялся выступать в Еврокубке и Единой лиге, но руководство турнира отказалось нарушить регламент.