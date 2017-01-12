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Бывшие бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО

Инцидент произошел в центре украинской столицы

Бывшие бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО в Киеве.

Об этом заявил представитель полиции Украины Ярослав Тракало.

Содержащиеся под стражей военнослужащие добровольческого батальона «Торнадо» устроили бунт в следственном изоляторе, поскольку одному из них не была вовремя оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел после того, как бойцов доставили из здания суда, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Полиция утверждает, что подследственный сам нанес себе травмы. Сейчас он госпитализирован.

Бойцы «Торнадо» арестованы по подозрению в совершении тяжких преступлений в Луганской области во время боевых действий против самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Бывшие бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО

Инцидент произошел в центре украинской столицы

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