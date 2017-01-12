Комитет сената США одобряет вступление Черногории в НАТО

Комитет по иностранным делам сената США одобряет вступление Черногории в НАТО.

Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Я надеюсь на быстрое прохождение этой резолюции через полный состав сената», - цитирует «РИА Новости» председателя комитета Боба Коркера.

В прошлом году сенат США так и не провел голосование по вопросу вступления этой балканской страны в Североатлантический альянс.

Для вступления в НАТО необходимо одобрение парламентов всех стран-участниц.

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