Комитет сената США одобряет вступление Черногории в НАТО

Это уже вторая попытка ратифицировать членство этой страны в Североатлантическом альянсе
Комитет по иностранным делам сената США одобряет вступление Черногории в НАТО.
Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Я надеюсь на быстрое прохождение этой резолюции через полный состав сената», - цитирует «РИА Новости» председателя комитета Боба Коркера.
В прошлом году сенат США так и не провел голосование по вопросу вступления этой балканской страны в Североатлантический альянс.
Для вступления в НАТО необходимо одобрение парламентов всех стран-участниц.
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