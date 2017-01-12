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Верховный суд Венесуэлы не признал отстранение от власти Мадуро

Ранее парламент объявил президента страны Николаса Мадуро оставившим пост в силу неисполнения обязанностей

Верховный суд Венесуэлы не признал отстранение парламентом страны от власти президента страны Николаса Мадуро.

Решение об этом было опубликовано, в среду, 11 января.

По мнению верховных судей, решения национальной ассамблеи не имеет силы, поскольку парламент находится в состоянии конфликта с президентом и нарушает законы Венесуэлы, проявляя неуважение к исполнительной власти, сообщает «РИА Новости».

Ранее законодатели попытались отстранить от власти Мадуро. Оппозиция обвиняет его в злоупотреблении властью.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Верховный суд Венесуэлы не признал отстранение от власти Мадуро

Ранее парламент объявил президента страны Николаса Мадуро оставившим пост в силу неисполнения обязанностей

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