Верховный суд Венесуэлы не признал отстранение от власти Мадуро

Верховный суд Венесуэлы не признал отстранение парламентом страны от власти президента страны Николаса Мадуро.

Решение об этом было опубликовано, в среду, 11 января.

По мнению верховных судей, решения национальной ассамблеи не имеет силы, поскольку парламент находится в состоянии конфликта с президентом и нарушает законы Венесуэлы, проявляя неуважение к исполнительной власти, сообщает «РИА Новости».

Ранее законодатели попытались отстранить от власти Мадуро. Оппозиция обвиняет его в злоупотреблении властью.

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