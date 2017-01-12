В хабаровской турфирме заявили о непричастности к инциденту с китом

Директор хабаровской компании «Раболовные экспедиции» опроверг причастность своих сотрудников к недавнему инциденту с гренландским китом.



По словам Игоря Ольховского, скандал, который возник после случившегося, скорее всего является «заказом от конкурентов». А главное заинтересованное лицо – это компания "Экологическая вахта Сахалина". Слова Ольховского приводит ИА AmurMedia.

Напомним, несколько дней назад в сети появилось видео того, как катер с туристами буквально «давит» кита.

По поводу случившегося было возбуждено административное дело по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

Позже появились предположения о том, что катер принадлежит компании «Рыболовные экспедиции».

Между тем, представители «Экологической вахты Сахалина» все обвинения в свой адрес опровергают.