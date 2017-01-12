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Главгосэкспертиза утвердила проект набережной Комсомольска-на-Амуре

Она должна стать центром притяжения российских и иностранных туристов

Хабаровский Минстрой получил положительные заключения по проекту набережной Комсомольска-на-Амуре.

Реализация проекта должна начаться уже в этом году.

Накануне его утвердила и Главгосэкспертиза, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Набережная должна стать главной рекреационной зоной для жителей Комсомольска-на-Амуре и центром притяжения российских и иностранных туристов.

По проекту реконструкции гидрозащитное сооружение появится вдоль береговой линии, которая длится около 3 км. Т

ам появятся прогулочные дорожки, смотровая площадка и выходы к воде на участке от лодочной станции до причала речного порта.

Генеральный проектировщик — ООО "Дальгипроводхоз".

Стоимость проекта - около 2 млрд рублей. Большая часть средств будет выделена федеральным центом.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Главгосэкспертиза утвердила проект набережной Комсомольска-на-Амуре

Она должна стать центром притяжения российских и иностранных туристов

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