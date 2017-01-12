Главгосэкспертиза утвердила проект набережной Комсомольска-на-Амуре

Хабаровский Минстрой получил положительные заключения по проекту набережной Комсомольска-на-Амуре.



Реализация проекта должна начаться уже в этом году.

Накануне его утвердила и Главгосэкспертиза, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Набережная должна стать главной рекреационной зоной для жителей Комсомольска-на-Амуре и центром притяжения российских и иностранных туристов.

По проекту реконструкции гидрозащитное сооружение появится вдоль береговой линии, которая длится около 3 км. Т



ам появятся прогулочные дорожки, смотровая площадка и выходы к воде на участке от лодочной станции до причала речного порта.



Генеральный проектировщик — ООО "Дальгипроводхоз".

Стоимость проекта - около 2 млрд рублей. Большая часть средств будет выделена федеральным центом.