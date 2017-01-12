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Байден сомневается, что США начнут ядерную войну

Об этом американский вице-президент заявил во время выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне

Вице-президент США Джозеф Байден сомневается в том, что Америка может попасть в ситуацию, которая заставит руководство страны первым применить ядерное оружие. Об этом Байден заявил в ходе выступления в Вашингтоне в Фонде Карнеги.

Вице-президент напомнил о внушительном потенциале неядерного вооружения Штатов и природе угроз, с которыми США сталкиваются в настоящее время. Все это, полагает Байден, делает применение ядерного оружия бессмысленным.

«Учитывая все наши неядерные средства и природу сегодняшних угроз, сложно представить себе правдоподобный сценарий, при котором применение Соединенными Штатами ядерного оружия первыми окажется необходимым шагом и будет иметь смысл», — сказал Байден, передает «Федеральное агентство новостей».

Он также подчеркнул, что Америка связана оговором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), который был подписан с Россией в 2010 году. Байден охарактеризовал документ «самым амбициозным соглашением» по контролю над ядерными вооружениями, добавив, что значение СНВ на фоне ухудшающихся отношений между странами лишь возросло.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Байден сомневается, что США начнут ядерную войну

Об этом американский вице-президент заявил во время выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне

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