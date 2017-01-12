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Машинист поезда в ФРГ применил экстренное торможение из-за снеговика

Снежного человека слепили прямо на железнодорожных путях

В Германии машинист поезда вынужден был применить экстренное торможение — причиной серьёзной аварии едва не стал обыкновенный снеговик, которого неизвестные слепили прямо на железнодорожных путях.

Из-за непредвиденной ситуации система экстренного торможения грузового состава вышла из строя, и на ее ремонт потребуется не менее пяти тысяч евро, передает «Федеральное агентство новостей».

В сумерках машинист не сумел разглядеть, что впереди — снеговик. Он принял снежную фигуру за человека и принял решение об экстренном торможении.

В настоящий момент полиция разыскивает хулиганов.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Машинист поезда в ФРГ применил экстренное торможение из-за снеговика

Снежного человека слепили прямо на железнодорожных путях

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