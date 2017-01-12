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В ЕАО гражданина КНР будут судить за контрабанду бивней мамонта

Он пытался вывести за границу около 80 кг ценного материала

В Еврейской автономной области состоится суд над жителем КНР, которого обвиняют в крупной контрабанде.

Он пытался вывести из России более 77 кг бивней мамонта более чем на 250 тыс. рублей.

Транспортная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили ИА ЕАОMedia в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Как сообщает СК, 28 фрагментов бивней обнаружили у водителя грузовика на границе во время таможенного контроля в мае прошлого года. 

Ранее «Известия» писали о том, что осенью в Якутске правоохранительным органам удалось пресечь крупную кражу бивней мамонта на 11 млн рублей.

Задержанным грозит до 10 лет заключения.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В ЕАО гражданина КНР будут судить за контрабанду бивней мамонта

Он пытался вывести за границу около 80 кг ценного материала

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