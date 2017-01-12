Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пассажирский поезд столкнулся с товарным составом в Сербии

По последним данным, в результате аварии пострадали 22 человека

В Сербии неподалеку от города Нови-Сад столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали 22 человека.

ДТП произошло в автономном округе Воеводина. Пассажирский поезд на скорости 15 км/час протаранил задний вагон товарного состава. Сам машинист при столкновении не пострадал, тяжелые ранения получили четыре человека, еще 18 отделались незначительными травмами, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Все пострадавшие были доставлены к ближайшему отделению скорой помощи на поезде, так как место, где произошел инцидент, оказалось недоступным для эвакуации.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Пассажирский поезд столкнулся с товарным составом в Сербии

По последним данным, в результате аварии пострадали 22 человека

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке