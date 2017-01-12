Пассажирский поезд столкнулся с товарным составом в Сербии

В Сербии неподалеку от города Нови-Сад столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали 22 человека.

ДТП произошло в автономном округе Воеводина. Пассажирский поезд на скорости 15 км/час протаранил задний вагон товарного состава. Сам машинист при столкновении не пострадал, тяжелые ранения получили четыре человека, еще 18 отделались незначительными травмами, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Все пострадавшие были доставлены к ближайшему отделению скорой помощи на поезде, так как место, где произошел инцидент, оказалось недоступным для эвакуации.