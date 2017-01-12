Находящийся в плену в Афганистане профессор попросил Трампа о помощи

Американский профессор, находящийся в плену у боевиков движения «Талибан» попросил избранного президента США Дональда Трампа о помощи. Видеообращение пленного американца опубликовали сами боевики.

Кевин Кинг рассказал о требованиях террористов к властям Штатов: они предлагают Вашингтону отпустить несколько своих солдат в обмен на пленных. Профессор сообщил, что в случае, если правительство США не пойдет «Талибану» навстречу, его убьют.

60-летний гражданин США Кинг и его 48-летний коллега из Австралии Джон Уикс были захвачены в плен пять месяцев назад в Кабуле, передает «Федеральное агентство новостей».