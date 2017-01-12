Сенат США одобрил начало отмены Obamacare

Сенат конгресса США принял постановление о начале процесса отмены программы обязательного медицинского страхования, которая была введена во время правления уходящего президента США Барака Обамы и получившей в честь него неофициальное название Obamacare.

Как сообщает агентство Reuters, за постановление об отмене реформы здравоохранения проголосовал 51 сенатор, против выступили 48.



Теперь законодательная мера передана на рассмотрение палаты представителей конресса, которая, вероятно, проведет по ней голосование уже на текущей неделе.