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Сенат США одобрил начало отмены Obamacare

Программа обязательного медицинского страхования была введена уходящим президентом Америки Бараком Обамой

Фото: USCapitol/United States government work

Сенат конгресса США принял постановление о начале процесса отмены программы обязательного медицинского страхования, которая была введена во время правления уходящего президента США Барака Обамы и получившей в честь него неофициальное название Obamacare.

Как сообщает агентство Reuters, за постановление об отмене реформы здравоохранения проголосовал 51 сенатор, против выступили 48.

Теперь законодательная мера передана на рассмотрение палаты представителей конресса, которая, вероятно, проведет по ней голосование уже на текущей неделе.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Сенат США одобрил начало отмены Obamacare

Сенат США одобрил начало отмены ObamacareПрограмма обязательного медицинского страхования была введена уходящим президентом Америки Бараком Обамой

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