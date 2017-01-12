Бывший совладелец банка «Траст» Юров освобожден из под стражи в Киеве

Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров освобожден из-под стражи в зале Бориспольского районного суда Киевской области.



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.



В середине декабря российское надзорное ведомство повторно направило запрос в Киев о выдаче Юрова.



Напомним, 20 ноября Юров, разыскиваемый по линии Интерпола по запросу России, был задержан в киевском аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров, прилетевших в Киев из Лондона.



Позже Бориспольский городской районный суд Киевской области отпустил Юрова по подписке о невыезде — причиной послужила невозможность подтвердить личность подозреваемого, так как он прилетел в Киев по паспорту гражданина Кипра и номер документа не совпадает с номером документа из разыскной карточки Интерпола.



Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата чужого имущества в особо крупном размере»).



Бывших собственников и топ-менеджеров банка «Траст» подозревают в заключении фиктивных кредитных договоров с компаниями, зарегистрированными на Кипре. Полученные средства попадали на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству банка. Расследуется дело о хищении средств в особо крупном размере.

