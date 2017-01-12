Карантин в школах Челябинской области продлили до конца недели

Карантин в школах Миасского городского округа Челябинской области продлили до конца текущей недели. Соответствующее решение приняли власти на заседании штаба по гриппу.

Ранее сообщалось, что учебный процесс был приостановлен в среду, 11 января, во всех дошкольных и школьных учреждениях Челябинской области из-за неблагополучной ситуации по гриппу и ОРВИ, которая сложилась в регионе.

За два дня количество заболевших увеличилось на 15%, что и послужило основанием для продления карантина. Решение о том, продлевать или нет карантин дальше, будет принято на очередном заседании штаба в пятницу, 13 января, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

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