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Карантин в школах Челябинской области продлили до конца недели

Ранее его ввели в школьных и дошкольных учреждениях из-за неблагополучной ситуации по гриппу и ОРВИ

Карантин в школах Миасского городского округа Челябинской области продлили до конца текущей недели. Соответствующее решение приняли власти на заседании штаба по гриппу. 

Ранее сообщалось, что учебный процесс был приостановлен в среду, 11 января, во всех дошкольных и школьных учреждениях Челябинской области из-за неблагополучной ситуации по гриппу и ОРВИ, которая сложилась в регионе.

За два дня количество заболевших увеличилось на 15%, что и послужило основанием для продления карантина. Решение о том, продлевать или нет карантин дальше, будет принято на очередном заседании штаба в пятницу, 13 января, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Карантин в школах Челябинской области продлили до конца недели

Ранее его ввели в школьных и дошкольных учреждениях из-за неблагополучной ситуации по гриппу и ОРВИ

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