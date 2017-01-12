«Я летаю, я в раю»: Рената Литвинова отмечает юбилей

12 января день рождения празднует обворожительная актриса, лауреатка престижных премий, автор книг и икона стиля Рената Литвинова. Ее появлению рады на любых красных дорожках, своей музой ее считает великая Кира Муратова, а речи артистки разлетаются на цитаты.

Дебют актрисы состоялся в картине Муратовой «Увлеченья», вышедшей в 1994 году. Однако настоящую популярность ей принес другой проект — драма Александра Митты «Таежный роман», где она воплотила роль Альбины Ворон. Затем последовали «Небо. Самолет. Девушка» Веры Сторожевой, «Мне не больно» Алексея Балабанова, режиссерские работы «Богиня: Как я полюбила» и «Последняя сказка Риты», куда она пригласила на одну из ролей мастера российского артхауса Николая Хомерики, «Про любовь» Анны Меликян, «Девушка и смерть» голландца Йоса Стеллинга и другие картины.

За свою карьеру Литвинова сотрудничала с лучшими отечественными режиссерами и, следуя их примеру, однажды сама решила встать по ту сторону камеры. В свои работы она перенесла не только стиль и очаровательную эксцентрику, но и поэтический киноязык. В списке режиссерских работ Ренаты короткометражки для модных брендов Rado и L'Oreal, а также концертные фильмы для певицы Земфиры. Последняя, к слову, уже поздравила Литвинову с днем рождения, опубликовав в соцсети музыкальное видеопоздравление.

В честь юбилея Литвиновой «Известия» вспомнили лучшие кинообразы актрисы.

Кинообразы Ренаты Литвиновой