Минфин США расширил санкции в отношении КНДР

Минфин США расширил санкционный список в отношении КНДР, внеся в него министерство труда республики, государственный плановый комитет, а также семь северокорейских чиновников.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу американского ведомства, в частности, в «черный список» попал министр госбезопасности Ким Вон Хон и младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, которая занимает должность заместителя председателя комитета по пропаганде Трудовой партии Кореи.



Как пояснили США, все эти лица и организации Северной Кореи обвиняются в «продолжающихся ущемлениях прав человека и цензуре».

Напомним, в декабре американский минфин ввел дополнительные санкции в отношении еще семи лиц и 16 компаний КНДР. Этим меры были приняты после ужесточения Совбезом ООН международных санкций после ядерных испытаний, проведенных в Северной Корее.

