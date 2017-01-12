В Уфе пройдет чемпионат по хоккею в валенках

В Уфе определят чемпиона по хоккею в валенках. Как считают организаторы турнира, соревнования помогут возродить советскую традицию играть зимой «двор на двор» или «школа на школу». Кроме валенок, специальной экипировки для участия в матчах не требуется.

Как рассказали ИА «Башинформ» в комитете по физической культуре и спорту, команды делятся на две группы по шесть игроков. Матч состоит из двух периодов по 10 минут. В случае ничьей пробиваются по три буллита для выявления победителя игры. Вместо шайбы используется теннисный мяч, клюшки у участников обычные. Требования к спортплощадке минимальные — подойдет любая дворовая хоккейная коробка, специальная спортивная подготовка не нужна.

Районный этап чемпионата завершится 12 февраля. Финальные матчи пройдут 18 и 19 февраля, победитель станет чемпионом Уфы по хоккею в валенках.