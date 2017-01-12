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Многодетным семьям Поморья помогут с оплатой коммунальных услуг

С 2017 года в регионе действует закон, согласно которому вводятся новые меры соцподдержки многодетных детей

Власти помогут многодетным семьям Архангельска и области с оплатой коммунальных услуг. С нового года в регионе действует закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».

Многодетной считается семья, в составе которой есть трое и более несовершеннолетних детей. Ранее при достижении совершеннолетнего возраста одного из детей, семья лишалась статуса многодетной. Однако многие подростки после 18 лет продолжают получать образование и находятся на попечении своих родителей.

Согласно принятому закону, семьи с многодетными детьми до достижения одного из них 21 года смогут платить 30% стоимости коммунальных услуг. Эти преимущества будут доступны для таких семей, где средний доход на душу населения не превышает величину прожиточного минимума, уточняет News29.

На сегодняшний день в регионе проживает 9515 многодетных семей. Больше всего в Архангельске — 2043 семьи, в Северодвинске — 915, в Котласе — 781.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Многодетным семьям Поморья помогут с оплатой коммунальных услуг

С 2017 года в регионе действует закон, согласно которому вводятся новые меры соцподдержки многодетных детей

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