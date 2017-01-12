Турецкие депутаты устроили потасовку из-за конституционной реформы

Депутаты турецкого парламента устроили драку во время обсуждения поправок в конституцию страны.



Как сообщает телеканал NTV, дебаты переросли в потасовку после того, как представители оппозиционной «Народно-республиканской партии» заблокировали трибуну. Это не понравилось представителям «Партии справедливости и развития».



После небольшой словесной перепалки в ход пошли кулаки. Несколько человек получили травмы, в частности заместитель руководителя «Партии справедливости и развития» Фатих Шахим получил перелом носа.

Ранее вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли заявил, что референдум о принятии новой конституции может пройти в первые недели апреля 2017 года.



Напомним, в начале декабря фракция правящей Партии справедливости и развития (ПСР) передала в меджлис поправки к конституции страны. Главным изменением стало предложение о смене политической системы правления в Турции.

