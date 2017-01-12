Турецкие депутаты устроили потасовку из-за конституционной реформы

В ходе кулачной баталии заместитель руководителя правящей «Партии справедливости и развития» Фатих Шахим получил перелом носа
Депутаты турецкого парламента устроили драку во время обсуждения поправок в конституцию страны.
Как сообщает телеканал NTV, дебаты переросли в потасовку после того, как представители оппозиционной «Народно-республиканской партии» заблокировали трибуну. Это не понравилось представителям «Партии справедливости и развития».
После небольшой словесной перепалки в ход пошли кулаки. Несколько человек получили травмы, в частности заместитель руководителя «Партии справедливости и развития» Фатих Шахим получил перелом носа.
Ранее вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли заявил, что референдум о принятии новой конституции может пройти в первые недели апреля 2017 года.
Meclis'teki yumruklu kavgadan kareler (AK Partili Şahin'in burnu kırıldı) https://t.co/eP2msPz76b pic.twitter.com/yg9Dngiay5— NTV (@ntv) 12 января 2017 г.
Напомним, в начале декабря фракция правящей Партии справедливости и развития (ПСР) передала в меджлис поправки к конституции страны. Главным изменением стало предложение о смене политической системы правления в Турции.