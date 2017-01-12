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Турецкие депутаты устроили потасовку из-за конституционной реформы

В ходе кулачной баталии заместитель руководителя правящей «Партии справедливости и развития» Фатих Шахим получил перелом носа

Депутаты турецкого парламента устроили драку во время обсуждения поправок в конституцию страны. 

Как сообщает телеканал NTV, дебаты переросли в потасовку после того, как представители оппозиционной «Народно-республиканской партии» заблокировали трибуну. Это не понравилось представителям «Партии справедливости и развития». 

После небольшой словесной перепалки в ход пошли кулаки. Несколько человек получили травмы, в частности заместитель руководителя «Партии справедливости и развития» Фатих Шахим получил перелом носа.

Ранее вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли заявил, что референдум о принятии новой конституции может пройти в первые недели апреля 2017 года.

Напомним, в начале декабря фракция правящей Партии справедливости и развития (ПСР) передала в меджлис поправки к конституции страны. Главным изменением стало предложение о смене политической системы правления в Турции.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Турецкие депутаты устроили потасовку из-за конституционной реформы

В ходе кулачной баталии заместитель руководителя правящей «Партии справедливости и развития» Фатих Шахим получил перелом носа

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