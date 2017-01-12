В новогодние каникулы дворы в Кировске не чистили от снега и мусора

После праздников жители Кировска массово жалуются на плохую работу коммунальных служб и управляющих компаний. На новогодних каникулах многие дворы и тротурары не чистили от снега, мусор не вывозили. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В результате около одного из домов, на улице Ленинградской, застряла пожарная машина, которая приехала на вызов. Транспорт пришлось вытаскивать с помощью спецтехники. Глава Кировска Владимир Дядик заявил, что меры воздействия на нерадивых коммунальщиков должны быть самыми жесткими.

Специалисты провели инспекцию придомовых территорий по 150 адресам города, а также в поселках Титан и Коашва. Зафиксировано около 100 претензий и нарушений, управляющие компании получили требования об их устранении в течение суток. В случае невыполнения УК будут оштрафованы.