День траура по погибшим в ДТП объявлен в одном из районов Сахалина

В Поронайском районе Сахалинской области сегодня день траура по погибшим в результате ДТП с участием скорой помощи.



Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.

Накануне утром водитель автомобиля Hyundai Mighty на трассе "Южно-Сахалинск-Оха" врезался в попутный автомобиль Toyota ToyoAce.



От удара Toyota Toyoace вылетела на встречку и там столкнулась с машиной скорой помощи. В результате та загорелась.



Водитель скорой и три пассажира, а также водитель Toyota ToyAce погибли на месте.



Пассажир скорой и водитель автомобиля Hyunday Mighty были госпитализированы.

Семьи погибших в ДТП получат до 1 млн рублей компенсации. Пострадавшие – до 200 тыс. рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело.