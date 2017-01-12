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День траура по погибшим в ДТП объявлен в одном из районов Сахалина

В результате аварии с участием скорой погибли пять человек, двое пострадали

В Поронайском районе Сахалинской области сегодня день траура по погибшим в результате ДТП с участием скорой помощи.

Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.

Накануне утром водитель автомобиля Hyundai Mighty на трассе "Южно-Сахалинск-Оха" врезался в попутный автомобиль Toyota ToyoAce.

От удара Toyota Toyoace вылетела на встречку и там столкнулась с машиной скорой помощи. В результате та загорелась.

Водитель скорой и три пассажира, а также водитель Toyota ToyAce погибли на месте.

Пассажир скорой и водитель автомобиля Hyunday Mighty были госпитализированы.

Семьи погибших в ДТП получат до 1 млн рублей компенсации. Пострадавшие – до 200 тыс. рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

День траура по погибшим в ДТП объявлен в одном из районов Сахалина

В результате аварии с участием скорой погибли пять человек, двое пострадали

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