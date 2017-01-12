День траура по погибшим в ДТП объявлен в одном из районов Сахалина

В результате аварии с участием скорой погибли пять человек, двое пострадали
В Поронайском районе Сахалинской области сегодня день траура по погибшим в результате ДТП с участием скорой помощи.
Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.
Накануне утром водитель автомобиля Hyundai Mighty на трассе "Южно-Сахалинск-Оха" врезался в попутный автомобиль Toyota ToyoAce.
От удара Toyota Toyoace вылетела на встречку и там столкнулась с машиной скорой помощи. В результате та загорелась.
Водитель скорой и три пассажира, а также водитель Toyota ToyAce погибли на месте.
Пассажир скорой и водитель автомобиля Hyunday Mighty были госпитализированы.
Семьи погибших в ДТП получат до 1 млн рублей компенсации. Пострадавшие – до 200 тыс. рублей.
По факту случившегося заведено уголовное дело.