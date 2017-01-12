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Ученые создали из морского огурца препарат, повышающий иммунитет

Использовать кукумарию в лечебных целях придумали специалисты ДВО РАН

Во Владивостоке изобрели препарат из морского огурца, который предназначен для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, сообщает РИА PrimaMedia.

Доклинические испытания препарата из кукумарии уже завершены, сообщили агентству в пресс-службе ТИБОХ ДВО РАН.

Как выяснили ученые, супернизкие дозы соединений, содержащихся в этих водорослях, активируют иммунную систему.

При введении их подопытным животным, тормозился рост некоторых видов опухолей, выживаемость животных после радиоактивного облучения увеличивалась.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Ученые создали из морского огурца препарат, повышающий иммунитет

Использовать кукумарию в лечебных целях придумали специалисты ДВО РАН

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