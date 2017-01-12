Ученые создали из морского огурца препарат, повышающий иммунитет

Во Владивостоке изобрели препарат из морского огурца, который предназначен для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека.



Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, сообщает РИА PrimaMedia.



Доклинические испытания препарата из кукумарии уже завершены, сообщили агентству в пресс-службе ТИБОХ ДВО РАН.



Как выяснили ученые, супернизкие дозы соединений, содержащихся в этих водорослях, активируют иммунную систему.



При введении их подопытным животным, тормозился рост некоторых видов опухолей, выживаемость животных после радиоактивного облучения увеличивалась.

