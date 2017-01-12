Два московских рейса задержали непогоды в Воронеже

Два рейса Москвы в Воронеж задержали из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

По данным РИА «Воронеж», самолеты компаний «Аэрофлот» и S7 не смогли вылететь из московских аэропортов Шереметьево и Домодедово из-за тумана в воронежском аэропорту.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в регионе, где ожидаются метель и сильные снегопады. Сейчас видимость в воронежском аэропорту на уровне 700 м, высота облаков — 60 м.

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