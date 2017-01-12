Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Два московских рейса задержали непогоды в Воронеже

Причиной задержки стал туман в воронежском аэропорту

Два рейса Москвы в Воронеж задержали из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

По данным РИА «Воронеж», самолеты компаний «Аэрофлот» и S7 не смогли вылететь из московских аэропортов Шереметьево и Домодедово из-за тумана в воронежском аэропорту.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в регионе, где ожидаются метель и сильные снегопады. Сейчас видимость в воронежском аэропорту на уровне 700 м, высота облаков — 60 м.

Читайте также:

Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за погодных условий

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Два московских рейса задержали непогоды в Воронеже

Причиной задержки стал туман в воронежском аэропорту

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке