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Ревнивый бойфренд облил кислотой победительницу конкурса красоты

«Мисс Романья-2007» пострадала из-за неразделенной любви бывшего партнера

Джессика Нотаро, 28-летняя итальянка, победительница конкурса красоты «Мисс Романья-2007» стала жертвой своего бывшего молодого человека. Из-за неразделенной любви тот выплеснул ей в лицо кислоту. В настоящее время врачи борются за то, чтобы сохранить девушке зрение. От кислоты таке пострадали бедра и голени Нотаро.

Известно, что бывший бойфренд, 29-летний Хорхе Эдсон Тавересу с прошлого года угрожал девушке жестокой местью за несложившиеся отношения. Суд даже запретил выходцу из африканской республики Кабо-Верде приближаться к финалистке конкурса, сообщает «Ридус» со ссылкой на Huffingtonpost.

Молодого человека задержали, однако он заявил, что не совершал преступление и на момент его совершения у него имеется алиби. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Ревнивый бойфренд облил кислотой победительницу конкурса красоты

«Мисс Романья-2007» пострадала из-за неразделенной любви бывшего партнера

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