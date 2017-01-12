Американские ученые: возраст Луны — 4,51 млрд лет

Американские ученые Калифорнийского университета заявили о вычислении примерного возраста луны — 4,51 млрд лет. Результаты исследования они опубликовали на страницах журнала Science Advances («Достижения науки»). Исследователи сделали такой вывод после проведения анализа содержащих минерал циркон образцов, собранных в 1971 году на поверхности Луны. На Землю их доставили американские астронавты из экипажа корабля «Аполлон-14».

Циркон является лучшей «капсулой времени», поскольку образовался при застывании магмы на поверхности Луны. В ходе изучения ученые замеряли количество содержащегося в нем урана, превратившееся в свинец. Данные изучались по двум цепочкам распада — урана-235 и урана-238. Таким образом, было установлено, что Луна появилась спустя 60 млн лет после образования Солнечной системы, сообщает сайт НТВ.Ru со ссылкой на ТАСС. Ранее было принято считать, что спутник Земли сформировался спустя 150–200 млн лет после образования Солнечной системы.

Американские исследователи подчеркивают важность открытия, поскольку возраст Луны — «ключ к пониманию процесса формирования и эволюции Земли».