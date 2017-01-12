Совет Федерации усилит сотрудничество с парламентом Японии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 2016 год стал важнейшим для развития российско-японских отношений.



— В целом прошедший 2016 год стал важным годом для российско-японских отношений. Фактически, произошла смена магистрального вектора их развития, — сказала спикер СФ на встрече с главой «Дискуссионного клуба» палаты советников (верхняя палата) парламента Японии, министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.



Сенатор добавила, что такой результат был достигнут во многом благодаря интенсивным контактам лидеров двух стран.



Матвиенко напомнила, что 15–16 декабря состоялся первый за последние 11 лет официальный визит президента России Владимира Путина в Японию, который завершился беспрецедентным количеством подписанных документов — 12 межправительственных и межведомственных и 68 коммерческих соглашений.



Сейчас для взаимодействия России и Японии на парламентском уровне создан «Дискуссионный клуб» в верхней палате японского парламента и аналогичная структура в СФ — Консультативный совет.



Как рассказал на встрече председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, перед Консультативным советом стоит три основные задачи: мониторинг и парламентский контроль за общим состоянием и ходом развития российско-японских отношений; выделение проектов, которые реализуются на региональном уровне, с тем чтобы сопровождать их реализацию возможностями соответствующих представителей этих регионов в СФ; поиск новых проектов.



Косачев добавил, что уже сейчас в дополнении к тем 80 документам, подписанным в ходе визита Путина в Японию, «имеется еще несколько десятков проектов, которые находятся в стадии разработки».



— Мы будем стремиться к тому, чтобы у каждого из таких проектов появился своего рода персональный куратор из состава и нашего Консультативного совета, и Дискуссионного клуба палаты советников, — заявил Косачев.

