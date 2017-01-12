Байден встретится с Порошенко в рамках своего визита на Украину

В ближайшее воскресенье, 15 января, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Джо Байденом.



Как сообщает пресс-служба украинского главы государства, двусторонняя встреча состоится в рамках визита американского политика на Украину.

Тема встречи пока не раскрывается.



Ранее украинские СМИ информировали, что данные о визите Байдена могут оказаться фальшивкой, так как на сайте Госдепартамента США нет упоминания о том, что вице-президент намерен посетить Украину в ближайшее время.



Полномочия Джо Байдена, как и всех представителей администрации президента США Барака Обамы, завершаются 20 января с момента инаугурации Дональда Трампа. Вице-президентом страны станет Майкл Пенс.

