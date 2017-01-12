WWF признал парк «Земля леопарда» самым «кошачьим» в России

Приморский национальный парк «Земля леопарда» оказался в числе семи самых примечательных охраняемых территорий страны.



Это единственное в стране место, где зафиксированы сразу два представителя подсемейства «большие кошки».



Речь идет о дальневосточном леопарде и амурском тигре.

В парке обитают животные, из которых 40 видов признаны редкими и исчезающими.



На территории «Земли леопарда» встречаются гималайский медведь, дальневосточный лесной кот, рысь, кабарга, горал, маньчжурский заяц, енотовидная собака и др., сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы.