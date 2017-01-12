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Генсек ОПЕК: мы не стремимся к какой-то конкретной цене нефти

Он подчеркнул, что международная организация содействует балансировке нефтяного рынка, а не имеет целью его контроль

Генсек ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо заявил, что международная организация не стремится к какой-либо конкретной цене нефти.

Он выразил уверенность, что все 24 участника сделки сократят добычу. По его словам, речи о пролонгации соглашения пока нет, а вопрос об этом будет подниматься не раньше мая.

Баркиндо также подчеркнул, что ОПЕК не имеет целью контролировать рынок, а лишь содействует его балансировке.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выполняет все взятые обязательства по сокращению добычи черного золота.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн барр./сутки — до 32,5 млн.

В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны не входящие в ОПЕК. Половину от объемов, планируемых к сокращению берет на себя Россия.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Генсек ОПЕК: мы не стремимся к какой-то конкретной цене нефти

Он подчеркнул, что международная организация содействует балансировке нефтяного рынка, а не имеет целью его контроль

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