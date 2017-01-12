Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Сведения о школьниках закроют от посторонних лиц

Отклоненный президентом РФ закон о контингенте обучающихся доработает согласительная комиссия

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Комитет Госдумы по образованию и науке предложил создать согласительную комиссию для выработки нового текста нашумевшего законопроекта о создании федеральной и региональных систем «Контингент обучающихся». Ранее принятый Госдумой и Совфедом документ был отклонен президентом РФ — впервые за долгое время. Согласно замечаниям, в законе должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в этих системах, и определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, а также зафиксирована их ответственность.

В комиссию войдут представители Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ, она будет создана после 20 января.

Напомним, что, согласно отклоненному президентом законопроекту, предлагалось создать базы данных, которые содержат сведения о школьниках и дошкольниках, информацию о необходимом количестве мест в школах и детских садах, сведения о промежуточной и итоговой аттестации школьников и об их достижениях в учебной, научно-технической, творческой и спортивной деятельности. Предполагалось, что порядок формирования и использования систем будет установлен правительством РФ. Сами системы «Контингент обучающихся» должны были появиться до 1 сентября 2022 года.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе, родители опасались, что сведения об их детях могут попасть в чужие руки и использоваться им во вред.

После того как законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, президент отклонил его, высказав существенные замечания. По мнению главы государства, в документе должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в этих системах, и определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, а также закреплена их ответственность.

Согласно регламенту Госдумы, в случае если законопроект отклонен президентом, мотивы такого решения должны быть рассмотрены ответственным комитетом в течение 10 дней. После этого дума может принять закон в редакции президента, создать специальную комиссию для выработки согласованного текста закона с учетом предложений президента или одобрить закон в ранее принятой редакции. После этого Госдума во внеочередном порядке повторно рассматривает инициативу.

Глава комитета по образованию Вячеслав Никонов напомнил, что законопроект рассматривался на заседаниях рекордное количество раз, причем с участием управлений администрации президента и общественности. При этом за всё время работы текст сильно изменился и итоговая редакция существенно отличается от изначальной, предложенной правительством.

— Для меня очевидно, что закон этот необходим. Сейчас существуют многочисленные базы этих данных, они делаются на разных платформах, разбросаны по интернету и не защищены. Смысл законопроекта в том, чтобы сделать базу унифицированную и закрытую, — сказал Никонов.

Он подчеркнул, что согласительная комиссия будет создана с участием всех заинтересованных сторон, для комитета важно, чтобы в работе приняли участие также представители общественности и родители. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении парламентских слушаний на эту тему. 

Читайте также:

Депутат: нужно провести слушания по закону о «Контингенте учащихся»

Путин ветировал закон о сборе данных по школьникам и студентам

Мизулина: отклоненный Кремлем закон вторгался в личную жизнь

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Сведения о школьниках закроют от посторонних лиц

Сведения о школьниках закроют от посторонних лицОтклоненный президентом РФ закон о контингенте обучающихся доработает согласительная комиссия

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке