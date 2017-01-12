Сведения о школьниках закроют от посторонних лиц

Комитет Госдумы по образованию и науке предложил создать согласительную комиссию для выработки нового текста нашумевшего законопроекта о создании федеральной и региональных систем «Контингент обучающихся». Ранее принятый Госдумой и Совфедом документ был отклонен президентом РФ — впервые за долгое время. Согласно замечаниям, в законе должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в этих системах, и определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, а также зафиксирована их ответственность.



В комиссию войдут представители Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ, она будет создана после 20 января.



Напомним, что, согласно отклоненному президентом законопроекту, предлагалось создать базы данных, которые содержат сведения о школьниках и дошкольниках, информацию о необходимом количестве мест в школах и детских садах, сведения о промежуточной и итоговой аттестации школьников и об их достижениях в учебной, научно-технической, творческой и спортивной деятельности. Предполагалось, что порядок формирования и использования систем будет установлен правительством РФ. Сами системы «Контингент обучающихся» должны были появиться до 1 сентября 2022 года.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе, родители опасались, что сведения об их детях могут попасть в чужие руки и использоваться им во вред.



После того как законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, президент отклонил его, высказав существенные замечания. По мнению главы государства, в документе должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в этих системах, и определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, а также закреплена их ответственность.

Согласно регламенту Госдумы, в случае если законопроект отклонен президентом, мотивы такого решения должны быть рассмотрены ответственным комитетом в течение 10 дней. После этого дума может принять закон в редакции президента, создать специальную комиссию для выработки согласованного текста закона с учетом предложений президента или одобрить закон в ранее принятой редакции. После этого Госдума во внеочередном порядке повторно рассматривает инициативу.

Глава комитета по образованию Вячеслав Никонов напомнил, что законопроект рассматривался на заседаниях рекордное количество раз, причем с участием управлений администрации президента и общественности. При этом за всё время работы текст сильно изменился и итоговая редакция существенно отличается от изначальной, предложенной правительством.

— Для меня очевидно, что закон этот необходим. Сейчас существуют многочисленные базы этих данных, они делаются на разных платформах, разбросаны по интернету и не защищены. Смысл законопроекта в том, чтобы сделать базу унифицированную и закрытую, — сказал Никонов.

Он подчеркнул, что согласительная комиссия будет создана с участием всех заинтересованных сторон, для комитета важно, чтобы в работе приняли участие также представители общественности и родители. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении парламентских слушаний на эту тему.

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