Убийца посла РФ Карлова будет похоронен на безымянном кладбище

Турецкие власти не будут сохранять память об убийце посла России в стране Андрея Карлова. Террориста Мевлюта Мерта Алтынташа похоронят на безымянном кладбище, где обычно хоронят бездомных.

Как правило, похоронами занимаются родственники покойных, но семья террориста не стала забирать его тело из морга. Поэтому погребение будет организовано государством, передает «Федеральное агентство новостей».

19 декабря террорист под видом охранника проник на выставку, которую открывал посол Карлов. Он несколько раз выстрелил в дипломата, после чего был ликвидирован турецким спецназом.