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Убийца посла РФ Карлова будет похоронен на безымянном кладбище

Власти Турции не станут сохранять память о преступнике

Турецкие власти не будут сохранять память об убийце посла России в стране Андрея Карлова. Террориста Мевлюта Мерта Алтынташа похоронят на безымянном кладбище, где обычно хоронят бездомных.

Как правило, похоронами занимаются родственники покойных, но семья террориста не стала забирать его тело из морга. Поэтому погребение будет организовано государством, передает «Федеральное агентство новостей».

19 декабря террорист под видом охранника проник на выставку, которую открывал посол Карлов. Он несколько раз выстрелил в дипломата, после чего был ликвидирован турецким спецназом.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Убийца посла РФ Карлова будет похоронен на безымянном кладбище

Власти Турции не станут сохранять память о преступнике

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